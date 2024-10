Pcp critica nomina amministratori del gruppo Cva

Un'interpellanza sulle modalità con cui sono stati nominati vari amministratori di società controllate da Cva Spa, a partire da Cva Eos srl è stata depositata da Progetto civico progressista. Nonostante la legge regionale 20/2016 preveda che per la nomina degli amministratori e dei collegi sindacali si debbano seguire procedure ad evidenza pubblica sia per Cva Spa, sia per le sue controllate, "nelle designazioni degli organi amministrativi di Cva Spa e di Cva Eos Srl non si sono applicate le stesse procedure: per la prima è stata seguita la procedura ad evidenza pubblica, mentre per la seconda ciò non è avvenuto".

"La diversità di procedura - scrivono in una nota le consigliere Chiara Minelli ed Erika Guichardaz - ha prodotto una situazione abnorme. Per gestire Cva Spa è stato nominato un Amministratore delegato con uno stipendio annuo onnicomprensivo di 50.000 euro.

Per gestire Cva Eos srl invece è stata nominata la stessa persona in qualità di Amministratore delegato, ma questa volta con un compenso annuo di ulteriori 300.000 euro, da sommare a quello di Cva Spa. Una evidente anomalia".

"Il nostro gruppo consiliare - concludono - continua a ribadire che la Regione e Finaosta dovrebbero esercitare puntualmente l'azione di indirizzo e coordinamento nei confronti di Cva, evitando che decisioni assunte dalla società possano essere prese in aperto contrasto con la mission definita per legge e per cui è nata la Compagnia valdostana delle Acque".



