Università, Sapinet "fine lavori nelle autorimesse il 31 ottobre"

"Le infiltrazioni d'acqua sono all'attenzione dei servizi tecnici della Siv che hanno collaborato e collaborano attivamente sia con i tecnici dell'Università della Valle d'Aosta sia con i tecnici dell'impresa preposti per contratto a intervenire.

Riguardo all'accessibilità di alcuni spazi che vengono segnalati, comunico che il termine dei lavori di completamento delle finiture delle autorimesse interessate è previsto per il prossimo 31 ottobre, seguiranno le normali pratiche amministrative necessarie che i servizi tecnici della Siv sono già impegnati ad accelerare il più possibile. Stiamo portando avanti le azioni richieste, per questo chiediamo il ritiro dell'ordine del giorno". Così l'assessore regionale alle Opere pubbliche, Davide Sapinet, in merito all'ordine del giorno al Defr 2025-2027 presentato dal gruppo Lega riguardo al nuovo polo universitario di Aosta.

"Si chiede che di concerto con la Siv si intervenga al più presto possibile per mettere fine alle infiltrazioni e lavorare affinché si possano aprire il prima possibile anche le parti che ad oggi non sono accessibili", aveva chiesto il vicecapogruppo, Erik Lavy. Con 16 voti a favore e 19 astenuti, l'ordine del giorno non è stato approvato.



