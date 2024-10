Cretier, scelte di Governo e maggioranza stanno dando frutti

"I dati dimostrano che le scelte fatte dal Governo e da questa maggioranza stanno dando dei frutti e il Defr evidenzia la continuità amministrativa e legislativa necessaria per raggiungere il quinto anno di Legislatura. Le politiche non sono sempre a breve termine e gli effetti delle nostre decisioni si vedranno nel triennio a venire". Lo ha affermato Paolo Cretier (Fp-Pd), intervenendo in aula nella discussione sul Documento di finanza e economia regionale.

"Gli sforzi messi in campo dal Governo che portano a investimenti per un valore di 1100 milioni di euro per il 2024 e per il triennio successivo, sottolineando il continuo sostegno all'economia locale. Le previsioni future indicano una dinamica economica espansiva e la performance dell'occupazione in Valle va oltre il 72% e con una crescita anche di quella femminile".

"Un aspetto importante dell'azione politica deve inevitabilmente tenere presente l'incastonamento della nostra regione nelle Alpi - ha aggiunto - con molte attività che si sviluppano in quota.

Possiamo intervenire con norme e leggi specifiche per dare le risposte attese, ma non possiamo modificare né l'orografia, né la dislocazione della nostra regione. Una riflessione necessaria per comprendere che con queste condizioni è difficile abbattere costi e mantenere servizi a tariffe minime che sono spesso posti in carico alla Pubblica amministrazione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA