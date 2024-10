Il Documento di economia e finanza arriva in aula

Il Consiglio Valle è convocato mercoledì 16 e giovedì 17 ottobre, a partire dalle 9, per discutere un ordine del giorno composto di 53 punti, di cui 12 rinviati da precedenti adunanze. L'Assemblea sarà chiamata ad approvare il Documento di economia e finanza regionale per il triennio 2025-2027, sul quale la seconda Commissione ha espresso parere favorevole a maggioranza il 7 ottobre.

In merito all'attività ispettiva, sono state presentate 16 interrogazioni. Tre sono del gruppo Forza Italia (progetto di ristrutturazione e di destinazione dell'edificio 'Arcate del Plot'; ultimazione dei lavori al Palaindoor; esiti della gara per la vendita di quindici unità immobiliari nel complesso 'Villette ex impiegati Cogne' di Aosta) e quattro del gruppo Lega Vallée d'Aoste (disservizi relativi ai bus sostitutivi per la tratta Aosta/Torino; motivazioni della revoca del divieto di accesso alle biciclette in alcune aree di pertinenza dell'ospedale Parini; procedure di acquisto e di verifica della qualità di dispositivi medici presso l'Ausl; azioni per rendere fruibili i posti auto per disabili nella sede Usl di via Guido Rey ad Aosta).

Altre cinque interrogazioni sono del gruppo Progetto civico progressista (determinazioni assunte sulla 'Maison du Val d'Aoste' di Parigi; iniziative per evitare la chiusura del traforo del Gran San Bernardo; notizie sui componenti del tavolo tecnico di coordinamento per lo sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili; cronoprogramma dei lavori di elettrificazione della tratta ferroviaria Ivrea/Aosta; misure per la tutela degli operatori sanitari da episodi di violenza da parte di utenti), e quattro del gruppo Rassemblement Valdôtain (dernières nouvelles concernant le mystère de l'actuelle localisation du corps de Corrado Gex; progetto sperimentale di avvicinamento alla montagna nelle scuole primarie; azioni per il miglioramento della comunicazione nei confronti del ministero della Salute e della popolazione sui dati della sanità regionale; disponibilità di medici di medicina generale nella Valtournenche).

Delle 17 interpellanze, tre sono del gruppo Forza Italia, cinque della Lega, tre di Pcp e sei di Rassemblement Valdôtain.

All'ordine del giorno figurano anche 14 mozioni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA