Bertin ricorda Silvio Trione, "cittadino capace e onesto"

"In apertura di questo Consiglio ci tengo a ricordare la figura di Silvio Trione, Consigliere regionale dal 1988 al 1993. Era un uomo impegnato, nel significato più bello e nobile del termine. Era sempre piacevole e interessante discutere con lui, ci mancherà. La Valle d'Aosta perde un cittadino attento, capace e onesto". Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale della Valle d'Aosta in apertura dei lavori ricordando la figura di Silvio Trione, ex vicepresidente dell'Assemblea ed ex sindaco di Nus, recentemente scomparso.

"Ho avuto il piacere di incontrare Trione nelle sue molteplici attività a servizio della comunità, dall'Avis all'associazione ex Consiglieri, all'impegno per il referendum sull'inceneritore e molte altre ancora. Vista la nostra passione calcistica comune, non mancava mai un commento sulle fortune, più spesso sulle sfortune, ai noi, sportive del Torino Calcio. Silvio se ne è andato nella settimana nella quale il Toro, dopo 47 anni, riconquistava la vetta della classifica di serie A. Purtroppo, non abbiamo fatto in tempo a commentare" ha concluso.



