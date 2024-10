La radio compie 100 anni, mostra e spettacolo ad Aosta

Con una serie di eventi il Corecom della Valle d'Aosta celebra il centesimo anniversario della nascita della radio in Italia. Il programma si apre venerdì 4 ottobre nella sala dell'Hotel des Etats di Aosta con la mostra "Onde nel tempo: un secolo di storie e suoni", curata dall'Associazione valdostana archivi sonori, che "offrirà l'opportunità di esplorare la storia della radio attraverso una collezione di pezzi storici, rappresentativi delle varie fasi evolutive di questo straordinario mezzo di comunicazione".

Durante la settimana, inoltre, la sede regionale della Rai e Radio Proposta Aosta daranno spazio a dirette radiofoniche con interviste a ospiti d'eccezione e personaggi che hanno contribuito allo sviluppo e alla storia della radio in Valle d'Aosta.

Il momento conclusivo delle celebrazioni si terrà sabato 12 ottobre, alle 21, al teatro Giacosa di Aosta. Protagonista della serata sarà Gegé Telesforo, musicista, jazzista e conduttore radiofonico, accompagnato dalla Carisma Band. "Lo spettacolo, a ingresso gratuito, sarà un'occasione per il pubblico - si legge in una nota - di assistere ad una performance musicale accompagnata da video e interviste a personaggi che hanno contribuito allo sviluppo della radio in Valle d'Aosta".

"La celebrazione dei 100 anni della radio rappresenta non solo un tributo a uno dei mezzi di comunicazione più amati e influenti - dice la presidente del Corecom VdA, Elena Boschini -, ma anche un'opportunità per riflettere su come la radio continui a essere una voce potente e un veicolo di cultura e intrattenimento, sapendo cogliere le potenzialità dell'evoluzione delle nuove tecnologie".



