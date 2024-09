Bertin ricorda la figura di Giulio Fiou

"Desidero ricordare la figura di Giulio Fiou, deceduto ad agosto e consigliere regionale per due legislature, dal 1998 al 2008, ricoprendo anche la carica di vicepresidente della nostra Assemblea". Lo ha detto il presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin, aprendo i lavori dell'Aula.

"Giulio - ha aggiunto Bertin - è stato una figura di riferimento della sinistra valdostana, un uomo capace e impegnato, un gentiluomo della politica che ha esercitato anche ruoli nel sindacato oltre ad essere stato sindaco di Aosta.

Rinnoviamo alla sua famiglia le nostre più sentite condoglianze".

"Qui, voglio esprimere - ha detto il presidente del Consiglio Valle - anche il cordoglio per la tragica scomparsa di Stefano Rabaglio, assessore comunale di Issime, oltre che di due ex amministratori locali valdostani: Luciano Morelli, sindaco di Issogne dal 1995 al 2010, e Ferdinando Derriard, sindaco di Courmayeur dal 1995 al 1997.

Il Consiglio si unisce anche al cordoglio per la scomparsa di Franco Mezzena, l'archeologo che scoprì l'area megalitica di Saint-Martin-de-Corléans ad Aosta. In ultimo, esprimo la nostra vicinanza al consigliere Planaz, che ad agosto ha perso la madre".



