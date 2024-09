Cooperative, nuova legge per promuovere lo sviluppo in Vda

Al fine di "promuovere lo sviluppo e il consolidamento del movimento cooperativo e mutualistico in Valle d'Aosta" la giunta regionale ha licenziato il disegno di legge "Disposizioni in materia di contributi agli enti cooperativi". Il testo sarà ora esaminato dalle commissioni consiliari.

La legge prevede la concessione di contributi a fondo perduto nella misura massima del 40% a favore di investimenti per lo sviluppo di nuovi enti cooperativi, del 50% a favore di investimenti per programmi di sviluppo e di innovazione, incrementato del 20% delle spese ammissibili, solo a seguito di un aumento di capitale sociale da parte dell'ente cooperativo.

Il tetto massimo varia da 40.000 a 80.000 euro, il limite di spesa è di 10.000 euro. "L'obiettivo - ha spiegato l'assessore allo sviluppo economico, Luigi Bertschy - è incentivare il settore cooperativo rilanciando gli investimenti e l'occupazione".



