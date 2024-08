Casinò, Aggravi "torna la poker-mania a Saint-Vincent?"

"La Casinò de la Vallée ha promosso un avviso di ricerca per l'organizzazione di tornei di poker.

Viste le passate esperienze ci sarebbe da chiedersi se sia tornata la poker mania in quel di Saint-Vincent. Particolare è la tempistica che sembra quasi dire il contrario di quanto emerso nelle ultime sedute del Consiglio Valle.

Già, perché a chi chiedeva conto della possibile organizzazione di tornei di poker presso il Casinò, la risposta pareva tutt'altro che positiva. Invece, almeno così pare, la volontà è un'altra". Lo scrive il consigliere regionale Stefano Aggravi (Rassemblement valdotain) aggiungendo: "Oltremodo singolare è un passaggio dell'avviso che rimanda in ultimo 'all'esame e all'autorizzazione della Giunta regionale' il definitivo via libera all'organizzazione dei tornei".

"Non è certo mia intenzione - prosegue - criticare la scelta di organizzare tornei di poker a Saint-Vincent, anzi. Questi sicuramente potrebbero avere anche interessanti ricadute sulla località termale e comuni limitrofi. Mi chiedo che senso abbia oggi promuovere una iniziativa di questo genere senza aver deciso quale futuro dare alla Casinò. Allo stesso modo mi chiedo cosa sia cambiato da un Consiglio Valle all'altro e soprattutto quale sia davvero oggi il dialogo tra azionista e partecipata".





