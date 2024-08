Quattro serate per "Leggende e novelle in Val d'Ayas"

Torna l'appuntamento con "Leggende e novelle in Val d'Ayas", progetto teatrale per il recupero di antichi racconti popolari locali, che andrà in scena in Val d'Ayas dal 22 al 25 agosto 2024.

La rassegna è giunta all'ottava edizione ed è realizzata dalle amministrazioni comunali di Ayas, Brusson, Challand-Saint-Anselme e Challand-Saint-Victor, con il sostegno del Consiglio regionale della Valle d'Aosta. Propone quattro rappresentazioni teatrali alle 21: giovedì 22 agosto ad Ayas, a Plan Villy di Champoluc; venerdì 23 a Challand-Saint-Anselme (padiglione di località Quinçod); sabato 24 a Challand-Saint-Victor (piazzale chiesetta di Ville); domenica 25 a Brusson (piazzale antistante la chiesa parrocchiale).

A curare la rassegna sono il Teatroallosso e la Compagnia Omphaloz. L'ingresso agli spettacoli è gratuito.



