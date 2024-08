La Vallée d'Aoste à l'honneur du Salon du livre de Passy

La Vallée d'Aoste sera l'invitée d'honneur de la 34e édition du Salon international du livre de montagne, qui se tient à Passy, en Haute-Savoie, de vendredi 9 à dimanche 11 août 2024. Une invitation qui marque la fidèle affection qui unit la Vallée d'Aoste et la Haute-Savoie et qui est le résultat d'une collaboration entre l'association Montagne en Pages - organisatrice du Salon -, le Conseil de la Vallée, l'Assessorat des activités et biens culturels et l'Assessorat de l'agriculture et ressources naturelles de la Région autonome.

En tant que protagoniste de cette édition, la Vallée d'Aoste saisit l'opportunité de promouvoir son image par le biais d'un pavillon aménagé par la Structure régionale expositions et promotion de l'identité culturelle, qui permettra de faire rayonner sa culture alpine et de faire apprécier son patrimoine historique et artistique, ses musées et ses expositions, sa production littéraire, sa tradition culinaire et œnologique.

"Cette nouvelle édition du Salon - dit le Président du Conseil de la Vallée, Alberto Bertin -, qui se place sous le signe de l'amitié entre Valdôtains et Savoyards, représente le témoignage de la solidarité alpine qui s'est forgée au cours des siècles et qui démontre que les montagnes ont toujours exercé une fonction naturelle de liaison et partage entre communautés".



