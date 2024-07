Variazione di bilancio, opposizioni "manca visione d'insieme"

Durante il confronto in aula sulla prima variazione al bilancio 2024-2026 della Regione, il consigliere di Forza Italia Mauro Baccega, annunciando che "su alcuni articoli ci esprimeremo a favore, ma sull'intero disegno di legge ci asterremo", ha parlato di "provvedimento importante che tiene conto dell'alluvione del 29 e 30 giugno, cercando di dare delle risposte alle comunità colpite. Ma qui voglio anche sottolineare l'impegno del Governo nazionale che proprio ieri ha stanziato 20,6 milioni di euro per la Valle d'Aosta: questo dimostra che Forza Italia e il centro destra ci sono e prestano un'attenzione particolare ai territori. In questo disegno di legge ci sono risorse per tutti, distribuite a pioggia, con importi che fanno pensare ad un nuovo bilancio. Manca tuttavia una visione per il rilancio vero della regione, e questo malgrado le ingenti risorse a disposizione".

Il capogruppo Stefano Aggravi ha annunciato il voto di astensione di Rassemblement Valdôtain su "questo provvedimento dal peso economico importante, la cui bontà potrà essere valutata non prima del prossimo anno. Tra gli elementi da rilevare, vi è sicuramente la 'miniriforma' sulla legge che sovrintende i rapporti con la casa di riposo JB Festaz e che modifica anche il meccanismo di finanziamento di questa struttura, sempre più importante per la collettività valdostana.

Sarà poi da capire come verrà attuata la parte sulle tariffe, su cui vigileremo con attenzione. Altro articolo di particolare rilevanza è quello che aggiorna alle nuove previsioni contabili l'applicazione della disciplina degli interventi di primo soccorso in caso di eventi calamitosi intervenendo sulla legge quadro della Protezione civile regionale".

"Una variazione di bilancio corposa che è stata il frutto delle richieste fatte anche da noi durante le discussioni in Commissione per evitare l'avanzo monstre dell'anno passato - ha commentato il capogruppo della Lega Vallée d'Aoste, Andrea Manfrin -. Rileviamo che è stata ampliata la platea di beneficiari dell'indennità di attrattività temporanea da cui però continua a rimanere esclusa la categoria degli operatori socio-sanitari". Inoltre "particolarmente significativo è poi l'articolo che estende la morosità colpevole a casi di particolare situazione di necessità e non solo a quelli che riguardano le sopravvenute riduzioni di reddito. Il nostro gruppo si è battuto da sempre per questa modifica, necessaria e socialmente equa che, dopo la dichiarazione di impossibilità a realizzarla da parte del Governo regionale, è stata invece finalmente realizzata".

La capogruppo di Pcp, Erika Guichardaz, si è soffermata sulla "modifica istitutiva del JB Festaz, che desta qualche preoccupazione, perché dalle audizioni non abbiamo capito le valutazioni che si stanno facendo rispetto al suo futuro, agli aumenti delle tariffe da applicare agli utenti, registrando che siamo già al terzo slittamento della consegna dei lavori per l'ospedale di comunità. Siamo favorevoli al prevedere risorse per la mobilità degli studenti universitari non residenti nella regione, rilevando però che il problema principale degli studenti è di tipo abitativo, ossia il reperimento di alloggi a prezzi contenuti. Il provvedimento introduce poi il direttore esterno per l'Area megalitica: potrà veramente rilanciare questa struttura che fa fatica a decollare? Manca poi una visione sulla Maison des Anciens Remèdes: le risorse vanno a coprire spese, ma occorre cercare un rilancio su un tema importante per le nostre tradizioni".

Il capogruppo di Fi, Pierluigi Marquis, ha aggiunto: "Si assiste ad un corposo aumento dell'avanzo di bilancio, ma diventa sempre più difficile fare una valutazione sugli esiti di queste variazioni perché manca una visione di insieme. Si registra l'integrazione di 12 milioni di euro a favore della prima abitazione e del recupero dei centri storici: ci auguriamo che questi fondi siano effettivamente resi disponibili.

Sull'articolo 29 in materia di politiche abitative, sono state prese in carico delle problematiche che abbiamo evidenziato con una serie di iniziative ispettive e accogliamo con favore l'introduzione di un minimo di attenzione nei confronti del mercato libero. Tuttavia, anche se l'articolato introduce delle novità, queste sono fumose e non si capisce bene il punto di caduta attraverso le successive delibere di giunta".



