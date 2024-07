Variazione bilancio, Testolin "prime risposte sull'alluvione"

"Il disegno di legge è stato aggiornato in corso d'opera rispetto alle situazioni contingenti createsi a seguito dell'alluvione del giugno scorso, in un dialogo comune tra maggioranza e opposizione. Abbiamo cercato di inserire emendamenti puntuali per dare una serie di prime risposte, certo non esaustive ma importanti, come la possibilità di sospensione delle rate dei mutui Finaosta nei contesti toccati a vario titolo dall'alluvione". Lo ha detto il presidente della Regione, Renzo Testolin, durante il confronto in aula sulla prima variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2024-2026. "È poi stato inserito - ha spiegato - un emendamento che permette di reperire le somme per la realizzazione di infrastrutture danneggiate che sono fondamentali per la ripartenza delle località colpite potendo stornarle dai capitoli di altre spese non obbligatorie presenti in bilancio. La collaborazione tra Protezione civile regionale e Dipartimento nazionale ha poi consentito di condurre, in tempi record, un confronto tecnico molto importante che, aggiunto all'attenzione del Governo nazionale, permetterà di poter usufruire di un contributo di 20 milioni e 600mila euro a copertura delle prime spese sostenute dall'Amministrazione regionale, alle quali si affiancheranno nei prossimi mesi investimenti attualmente individuati in circa 73 milioni di euro per il ripristino della sicurezza del territorio. Si sta anche procedendo alla contabilizzazione dei danni subiti dai privati che consentirà di individuare i percorsi di intervento più idonei per poter in qualche modo prevedere la dovuta attenzione agli stessi. È stata anche prevista la possibilità di 'serrare i ranghi' con la fondazione Cima, con cui abbiamo un rapporto pluridecennale, fondazione che si occupa di transizione ecologica e delle tematiche legate all'acqua e alla montagna e ai ghiacciai e dà un supporto previsionale molto importante per fronteggiare le avversità climatiche che si presentano con sempre maggiore frequenza".

Il capogruppo di Pour l'Autonomie, Aldo di Marco, ha annunciato il voto favorevole al disegno di legge che "è un buon testo, frutto non solo delle esigenze espresse dalle strutture degli assessorati ma anche delle indicazioni pervenute dai consiglieri. Particolarmente rilevante è l'intervento di 16 milioni di euro per l'incremento contrattuale delle spese del personale del comparto unico, compresi tutti gli enti locali, e lo stanziamento di nuove risorse aggiuntive per i rinnovi contrattuali per il JB Festaz e per il trattamento accessorio del personale Ausl. Dieci milioni sono previsti sul Fondo di rotazione per la concessione di mutui agevolati per la prima casa e per il recupero di fabbricati situati nei centri storici: un'iniziativa importante per il rilancio del settore edilizio che, dopo la fase crescente del Superbonus, vive ora un periodo di rallentamento. Nel settore dell'agricoltura e risorse naturali, la cifra più importante destinata all'Assessorato è stata utilizzata per rispondere a tutti gli agricoltori che, per problemi informatici tra Agea e il Ministero, dal 2019 non hanno ricevuto i fondi Pac. Lo stanziamento di 1 milione 640mila euro permetterà agli agricoltori di avere ciò che spetta loro e che stanno aspettando da troppo tempo. Contestualmente l'assessore sta continuando a richiedere ad Agea e al Ministero il risarcimento delle somme non corrisposte".

L'assessore alla Sanità, salute e politiche sociali, Carlo Marzi, si è soffermato sull'articolo 4 che "dispone risorse aggiuntive regionali per finanziare il trattamento accessorio del personale Usl che non era destinatario delle due leggi straordinarie nate durante il periodo pandemico. Un articolo che dà concretamente gambe a quanto avevamo già annunciato dopo l'approvazione delle due indennità di attrattività: coloro che non facevano parte di questo insieme, avrebbero avuto una risposta attraverso i criteri della normale contrattazione per dare una risposta continuativa e strutturale alle loro necessità. Così è stato fatto e questo articolo è il frutto di un confronto con le organizzazioni sindacali e l'Azienda, stanziando 1,6 milioni di euro per il 2024, 3,2 milioni annui per il 2024 e il 2025. Fuori dalle vecchie polemiche quindi, già superate nei fatti, uno sguardo a nuove soluzioni per il presente e il prossimo futuro. Viste le necessità in termini di disagio socio-abitativo, abbiamo introdotto delle misure sperimentali all'articolo 29".



