Opposizioni a Bertin, "consentire all'aula di lavorare"

La riunione del Consiglio Valle si è aperta con le critiche delle opposizioni per l'assenza in data odierna dell'assessore Luciani Caveri, annunciata dal presidente Alberto Bertin. I capigruppo di Misto, Claudio Restano, Rassemblement Valdôtain, Stefano Aggravi, Lega Vda, Andrea Manfrin, Forza Italia, Pierluigi Marquis, e Progetto Civico Progressista, Erika Guichardaz, hanno "stigmatizzato l'assenza dell'assessore Caveri, benché sia iscritto all'ordine del giorno un disegno di legge urgente in materia di postazioni di radiotelecomunicazioni". I capigruppo hanno parlato di "situazione grave, di mancanza di rispetto nei confronti del Consiglio e del buon funzionamento dell'Aula: qui si svilisce il ruolo dell'Assemblea, perché si presentano delle norme considerate urgenti e poi non ci si presenta in Aula, senza alcuna giustificazione, malgrado venerdì scorso ci sia stata una Capigruppo per organizzare i lavori di questa adunanza". I consiglieri hanno quindi fatto appello al presidente Bertin affinché il Consiglio "sia messo nelle condizioni di lavorare, sia accelerando il percorso di alcune norme ferme in Commissione sia potenziando gli uffici del Consiglio che, invece, continuano ad essere depauperati di personale".

"Oggi sono a Roma - ha replicato Caveri in un post su X - per chiudere il programma per la visita del presidente Mattarella e non in gita scolastica. Pare che sia un terribile vulnus del ruolo del Consiglio Valle. Regalerò un manuale di diritto parlamentare a chi non capisce che esiste il diritto di 'missione'".

Il capogruppo dell'Uv, Aurelio Marguerettaz, ha voluto "ricondurre alla ragionevolezza questo Consiglio: abbiamo quattro giorni di adunanza, all'interno della quale c'è una legge considerata urgente che va a sbloccare lavori necessari per poter infrastrutturare il territorio. Se facessimo un'inversione dell'ordine del giorno e andassimo a discutere domani questo disegno di legge, creiamo un vulnus all'Assemblea? Io credo che su questo caso specifico si possa convocare una Capigruppo per organizzare al meglio i lavori".

Il presidente del Consiglio, Alberto Bertin, ha aggiunto che "è stato deciso solo venerdì di aggiungere due giornate di Aula: l'assessore ha cercato di spostare l'appuntamento, ma non è stato possibile. Una situazione non voluta e, soprattutto, nessuno sgarbo nei confronti del Consiglio".

Dopo una riunione della Conferenza dei capigruppo, il presidente Bertin ha annunciato il prosieguo dei lavori con l'ordine del giorno così come organizzato.

Il Consiglio ha poi reso omaggio a Silvio Rollandin, grande conoscitore delle Consorterie valdostane e già segretario comunale. I gruppi Lega Vda, Forza Italia, Progetto Civico Progressista, Stella Alpina, Misto, Federalisti Progressisti - Partito Democratico e il presidente della Regione, Renzo Testolin, hanno ricordato la sua opera e la sua azione in campo amministrativo, politico e storico, presentando le condoglianze alla famiglia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA