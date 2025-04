Le Borse europee aprono in profondo rosso con l'avvio dei dazi americani. Sui mercati torna un clima di forte preoccupazione per la guerra commerciale, con gli analisti che vendono aumentare i rischi di una recessione globale.

In forte calo Francoforte (-2,4%), Parigi (-2,15%) e Londra (-1,43%).



