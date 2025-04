Cva, 'su lettera Rosset al momento nessuna dichiarazione'

"A seguito delle notizie diffuse dall'agenzia stampa ANSA ieri sera e dal quotidiano La Stampa questa mattina, Cva dichiara di non possedere il documento presentato dall'ex Presidente di Finaosta agli organi consiliari. La richiesta di accesso agli atti in tal senso è stata presentata ieri. Solo qualora tale accesso venisse accordato, Cva potrà valutarne i contenuti. Nel frattempo non verranno rilasciate dichiarazioni". E' quanto si legge in una nota diffusa dalla Cva in merito alla lettera inviata dall'ex presidente di Finaosta Nicola Rosset al presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin, al presidente della quarta commissione consiliare, Roberto Rosaire, e, per conoscenza, all'attuale presidente di Finaosta, Marco Linty.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA