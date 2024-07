Arriva in Aula la prima variazione al bilancio

L'ordine del giorno del Consiglio Valle, convocato da martedì 23 a venerdì 26 luglio, è stato integrato da otto punti.

Per quanto riguarda l'attività legislativa, l'Aula sarà chiamata ad esaminare sei progetti di legge tra cui il primo provvedimento di variazione al bilancio regionale di previsione per il triennio 2024-2026 (relatore il consigliere di Fp-Pd Antonino Malacrinò) che ha ottenuto il parere favorevole, a maggioranza, nella riunione della seconda Commissione del 18 luglio scorso.

Sarà poi discusso il disegno di legge che contiene disposizioni in materia di stazioni radioelettriche e di postazioni di radiotelecomunicazioni, di cui sono relatori i consiglieri Antonino Malacrinò (Fp-Pd) e Corrado Jordan (Uv) e su cui le commissioni seconda e terza hanno espresso parere favorevole a maggioranza nella riunione congiunta del 18 luglio.

Toccherà anche al disegno di legge sugli interventi regionali a sostegno dello svolgimento delle competizioni dell'Unione ciclistica internazionale Mountain bike World Series assegnate a La Thuile, di cui è relatore il consigliere Antonino Malacrinò (Fp-P) e sui cui la quinta Commissione ha espresso parere favorevole a maggioranza il 17 luglio scorso.

Sulla promozione e lo sviluppo delle Comunità di energia rinnovabili e dell'autoconsumo collettivo sarà discusso un testo coordinato tra il disegno di legge presentato dalla Giunta il 14 giugno 2022 e la proposta di legge depositata dal gruppo Progetto civico progressista il 1/o marzo 2023. Il testo ha ricevuto il parere favorevole della quarta Commissione, nella riunione del 18 luglio scorso, e sarà illustrato all'Aula dai consiglieri Roberto Rosaire (Uv) e Chiara Minelli (Pcp).

Infine, sarà trattata la proposta di legge, depositata dal gruppo Progetto civico progressista che contiene disposizioni urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2024-2025, su cui la quinta Commissione ha espresso parere favorevole all'unanimità su di un nuovo testo di Commissione.

Relatori del provvedimento in aula saranno i consiglieri Erika Guichardaz (Pcp) e Andrea Padovani (Fp-Pd).

Per quanto riguarda l'attività ispettiva, sono state presentate due interrogazioni a risposta immediata. Con la prima, il gruppo Rassemblement Valdôtain, chiede di conoscere l'avanzamento dell'iter per la modifica della denominazione della località di Breuil-Cervinia nel comune di Valtournenche.

La seconda, del gruppo Misto, riguarda le tempistiche per la riapertura della pista ciclabile tra Aosta e la bassa Valle. Con questa integrazione, all'ordine del giorno della prossima riunione consiliare figurano quindi 82 oggetti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA