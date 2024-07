Avvio della scuola, Pcp "impegno per una prima risposta"

Il gruppo consiliare Progetto civico progressista, lo scorso 20 giugno, aveva presentato una proposta di legge che contiene disposizioni urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2024-2025.

"Solo ieri, a distanza di quasi un mese - commentano le consigliere Erika Guichardaz e Chiara Minelli -, l'assessore al Sistema educativo, Jean-Pierre Guichardaz, è stato audito in Commissione, non avendo dato prima la sua disponibilità, e ha illustrato alcuni emendamenti, non preventivamente condivisi con noi. Queste proposte emendative, in larga parte non di sostanza, contengono tuttavia un'attenzione supplementare all'elemento portante della nostra proposta di legge, vale a dire la previsione di un ulteriore semiesonero dall'insegnamento oltre a quelli da noi già previsti. Per contro, l'assessore propone di abrogare in toto l'articolo 3 della nostra proposta di legge che prevede un supporto alle segreterie scolastiche, indicato come necessario da tutti i dirigenti che hanno inviato alla Commissione puntuali osservazioni. Tale abrogazione, motivata dalla mancanza di specifica e adeguata copertura finanziaria, non trova però negli emendamenti una proposta alternativa".

"Esamineremo con attenzione - concludono le consigliere di Pcp - tutti gli emendamenti su cui ci riserviamo di esprimerci.

Sottolineiamo tuttavia che la nostra iniziativa legislativa aveva e ha lo scopo di supplire alla mancanza di interventi puntuali e tempestivi da parte di chi dovrebbe garantire il regolare avvio dell'anno scolastico. Spiace che, a livello comunicativo, l'impegno del nostro gruppo su tematiche concrete e di particolare rilevanza venga sottaciuto e passi il messaggio che altri si siano fatti carico di un intervento legislativo urgente".



