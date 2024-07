Lavy, "necessaria una legge strutturale sulle emergenze"

"Parlando con vari amministratori locali è emersa l'esigenza di avere una legge strutturale per garantire risposte più efficienti soprattutto per quanto riguarda il ristoro, non solo dei danni materiali ma anche dei mancati guadagni che colpiscono le attività economiche in queste situazioni extra ordinarie. Il contesto attuale è caratterizzato da una serie sempre più ricorrente di eventi avversi e anche il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, ha espresso la necessità di cambiare il metodo di approccio alla fase post emergenziale". Lo ha detto il consigliere regionale Erik Lavy (Lega Vda) che ha presentato un'interrogazione a risposta immediata sul sostegno ad aree e soggetti colpiti da eventi avversi.

"Le leggi di riferimento - ha replicato il presidente della Regione, Renzo Testolin - sono già presenti e utilizzabili, forse da adattare in qualche parte ma tracciano un percorso completo delle fasi emergenziali. I successivi di interventi di sostegno finanziario sono invece il frutto di riflessioni effettuate e modellate sui singoli casi di specie".



