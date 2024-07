Zona franca di montagna, ok commissione a proposta di legge

La prima Commissione "Istituzioni e autonomia" del Consiglio Valle ha espresso parere favorevole a maggioranza - astensione del gruppo Progetto civico progressista - su di un nuovo testo della proposta di legge statale che contiene disposizioni concernenti l'istituzione di zone franche urbane e di montagna in Valle d'Aosta.

Il nuovo testo - è spiegato in una nota - "integra e modifica la proposta del gruppo Rassemblement Valdôtain a seguito di una serie di emendamenti proposti dal primo firmatario e relatore del provvedimento Stefano Aggravi (Rv) unitamente ai gruppi di maggioranza".

"La maggioranza - spiega il presidente della prima Commissione, Erik Lavevaz (Uv) - ha ritenuto di condividere la proposta presentata dal collega Aggravi. Con la collaborazione del Dipartimento legislativo della Presidenza della Regione abbiamo presentato alcune modifiche per coordinare meglio il testo con quanto sarà fatto al tavolo della Commissione paritetica".

"Esprimiamo soddisfazione - commenta Aggravi - per un percorso, iniziato nell'ottobre scorso, che oggi trova l'approdo in Consiglio Valle-. Le zone franche sono un tema a cui il nostro movimento tiene molto e sul quale abbiamo trovato un'ampia convergenza politica, al di là dei singoli distinguo. In attesa dell'ultimo passaggio in Consiglio, ci auguriamo che il testo di legge possa trovare sostegno anche da parte dei nostri rappresentanti a Roma, per arrivare all'approvazione delle Camere, ottenendo la giusta attenzione da parte del Governo centrale, prima della fine della legislatura". La proposta di legge sarà ora sottoposta all'attenzione del Consiglio per poi essere trasmessa al Parlamento.



