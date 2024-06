In commissione parere favorevole al ddl sui servizi al lavoro

Le commissioni 'Sviluppo economico' e 'Servizi sociali', riunite congiuntamente, hanno espresso parere favorevole a maggioranza, con l'astensione dei gruppi Lega Vda e Pcp, su un disegno di legge che disciplina l'organizzazione dei servizi al lavoro e del sistema della formazione professionale in Valle d'Aosta.

Il provvedimento, presentato dalla giunta regionale il 17 aprile scorso e illustrato in commissione dall'assessore allo Sviluppo economico, formazione e lavoro, Luigi Bertschy, si compone di 34 articoli che hanno l'obiettivo di realizzare sul territorio un sistema integrato tra le politiche formative e i servizi per il lavoro. Relatore è stato nominato per entrambe le commissioni, il presidente della quinta, Andrea Padovani.

"L'approvazione da parte delle Commissioni è arrivata dopo una serie di audizioni che hanno consentito di approfondirne i contenuti e recepire delle osservazioni", riferiscono i presidenti delle due commissioni, Roberto Rosaire (Uv) e Andrea Padovani (Fp-Pd).

"Abbiamo sentito - aggiungono - le organizzazioni sindacali, le associazioni datoriali e quelle di categoria, che hanno convenuto sull'importanza di questo provvedimento. Si tratta di un disegno di legge che traduce concretamente un obiettivo strategico dell'azione di governo, che è quello di dare risposta al mercato del lavoro garantendo una pianificazione delle attività formative sulla base dei fabbisogni. Il testo sarà posto all'attenzione del Consiglio nella seconda settimana di luglio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA