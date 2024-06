Planaz, preoccupazione per lavori sul ponte di Quincinetto

Preoccupazione per la chiusura per lavori del ponte di Quincinetto è stata espressa dal consigliere Dino Planaz (Rassemblement valdotain), che ha presentato in aula un'interrogazione sui collegamenti tra la Valle d'Aosta e il Canavese. "Visti tutti i cantieri sulla tratta autostradale e sulla strada statale 26 - ha detto - occorre avere certezze sulla viabilità tra la Valle d'Aosta e il Piemonte, a maggior ragione in vista della stagione estiva durante la quale il traffico veicolare aumenterà notevolmente. Queste sono le uniche vie di sbocco verso altre regioni: ci vuole una grande attenzione affinché la nostra regione non rimanga isolata".

La replica del presidente della Regione, Renzo Testolin: "Non abbiamo informazioni su possibili chiusure del ponte Quincinetto nelle prossime settimane: un ponte che svolge un ruolo di accesso alla Valle d'Aosta solo se la frana del Chiapetti dovesse causare il chiusura dell'autostrada, nonostante le misure di monitoraggio e gestione dei flussi che consentono alla A5 di restare aperta. E ciò, finché non sarà completato il muro di protezione oggetto dell'opera". "Abbiamo, inoltre, registrato sulla stampa - ha concluso - alcune notizie secondo le quali la Città Metropolitana di Torino sarebbe disponibile a prendere in carico il ponte dopo aver concordato con il Comune di Quincinetto che si tratta di un'infrastruttura di rilevanza sovracomunale, i cui diritti ordinari e straordinari la manutenzione rappresenta una spesa troppo elevata per l'Amministrazione Comunale di Quincinetto. Ci auguriamo che questa buona notizia, soprattutto per la comunità di Quincinetto, possa essere seguita quanto prima da azioni concrete".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA