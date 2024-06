L'operazione di Cva in Sardegna all'attenzione dell'aula

L'ordine del giorno del Consiglio Valle, convocato mercoledì 5 e giovedì 6 giugno, è stato integrato da cinque punti, uno dei quali riguarda l'operazione di Cva in Sardegna salita nei giorni scorsi alla ribalta delle cronache.

Per quanto riguarda l'attività legislativa, l'Aula sarà chiamato a votare il nuovo testo risultante dal coordinamento di due proposte di legge: una sulla sobrietà della politica, presentata dal gruppo Progetto Civico Progressista; l'altra sulle assicurazioni e rimborsi delle spese legali, peritali e processuali dei consiglieri e della giunta regionali, presentata dai componenti dell'Ufficio di presidenza. Il testo coordinato, che modifica la legge regionale numero 33/1995, ha ottenuto il parere favorevole, a maggioranza, della prima Commissione riunita il 30 maggio scorso.

Sono anche state presentate tre interrogazioni a risposta immediata. La prima del gruppo Progetto Civico Progressista chiede di conoscere la posizione del governo regionale rispetto alla realizzazione di un parco eolico in Sardegna da parte di Cva; la seconda, del gruppo Rassemblement Valdôtain, si occupa della riapertura della piscina di Pré-Saint-Didier; la terza, del gruppo Forza Italia, riguarda la realizzazione dei lavori sulla Strada statale 26, tra l'uscita autostradale di Quart e Aosta.

Con questa integrazione, all'ordine del giorno della prossima riunione consiliare figurano quindi 59 oggetti.



