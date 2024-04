Scuola, "in Valle d'Aosta ruolo pluriclassi è fondamentale"

Il ruolo "fondamentale" delle pluriclassi in Valle d'Aosta è stato ribadito durante la discussione di un'interpellanza presentata dalla Lega Vda in Consiglio Valle. Secondo l'assessore regionale all'istruzione, Jean-Pierre Guichardaz, "le pluriclassi rappresentano esperienze didattiche particolari che svolgono un ruolo fondamentale nella conservazione e nello sviluppo dell'identità culturale locale con ripercussioni positive anche sulla sfera sociale e produttiva". Ha poi evidenziato che "l'Univda ha realizzato una ricerca con l'Università di Genova dal titolo 'Quando il territorio fa scuola: da un'indagine sulle pluriclassi a un'idea di scuola', così come il tema è oggetto di tesi di laurea magistrale in scienze della formazione primaria". Inoltre, "l'ateneo è coinvolto nel progetto Nodes (Nord-Ovest digitale e sostenibile) tra i cui partner figurano istituzioni universitarie, poli di innovazione ed enti di ricerca: l'UniVdA è coinvolta in un'area di ricerca il cui obiettivo è quello di sviluppare salti d'innovazione, le pluriclassi e le classi aperte, per l'organizzazione delle risorse, l'uso del digitale, la comunicazione e la politica di ingaggio degli stakeholder del processo educativo".

"Le pluriclassi rappresentano un valore aggiunto per l'istruzione e l'educazione dei bambini" ha detto Erik Lavy (Lega Vda) aggiungendo che "sarebbe importante che gli studi realizzati fossero divulgati non soltanto in ambito accademico ma portati all'attenzione di tutte le famiglie al fine di andare oltre i pregiudizi che esistono sulle pluriclassi: occorre quindi un'apertura verso il mondo dei genitori, che sono i diretti interessati, e sarebbe fondamentale concretizzare questa attività di divulgazione".



