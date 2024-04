Morti nella Rsa Variney, Marzi "positiva la relazione della commissione"

"Conclude con una valutazione globale soddisfacente e priva di elementi che necessitino di ulteriori approfondimenti" il documento finale della commissione terza di verifica istituita per tutti i casi di morte presso la Rsa di Variney "ivi compresi i decessi dopo il trasferimento in pronto soccorso e in ospedale". Così l'assessore alla Sanità, Carlo Marzi, rispondendo a un'interpellanza del gruppo Lega volta a sapere "se sia intenzione svolgere un approfondimento sulle criticità segnalate" nella struttura sanitaria e "a conoscere il contenuto della relazione consegnata al direttore generale e quali siano stati i documenti richiesti dalla procura alla struttura di Variney".

"Nel corso dell'ultimo sopralluogo, non programmato, del 25 marzo non sono emersi elementi di non conformità - ha spiegato l'assessore - a livello gestionale. In assenza di specifici elementi necessari a poter svolgere verifiche mirate e puntuali, l'Usl ha quindi adottato tre linee di azione: ha proseguito il monitoraggio continuo sui controlli già attivi sull'appalto e sull'assistenza ai pazienti; ha verificato a livello statistico se fosse effettivamente presente un eccesso di mortalità presso la struttura (che ha restituito un dato addirittura più contenuto rispetto alla precedente annualità)" e ha istituito la "commissione terza di verifica per tutti i casi di morte presso la struttura".

"Abbiamo fatto - ha replicato il capogruppo Andrea Manfrin - un passo avanti: ammettere l'esistenza di un problema, è un primo passo per risolverlo. Le tre azioni messe in atto per verificare che tutto fosse a posto evidenziano una necessità di approfondimenti che è stata richiesta dalla struttura stessa.

C'è o non c'è una richiesta della procura di questi documenti? È evidente che se i documenti sono stati richiesti, c'è materia da approfondire. L'assessore cerca di sviare l'attenzione, ma noi sappiamo che ci sono delle azioni in corso, altrimenti non ci sarebbero tutte queste attività di controllo. Tutto questo non fa che incupire il panorama e accendere ancora di più la nostra attenzione".



