Misto-Rv-Pcp-FI, "depotenziati gli uffici dell'Assemblea"

I gruppi consiliari Misto, Rassemblement valdôtain, Progetto civico progressista e Forza Italia riferiscono di aver "appreso con stupore il trasferimento di un funzionario dall'Ufficio legislativo studi e documentazione del Consiglio alla presidenza della giunta, autorizzato con una deliberazione dell'Ufficio di presidenza dell'assemblea".

"Si tratta - affermano i consiglieri dei quattro gruppi - del secondo trasferimento nel corso degli ultimi mesi senza prevederne la sostituzione di tre in organico. Siamo preoccupati da questa attività di depauperamento delle risorse di personale al servizio dei consiglieri che porterà inevitabilmente a svilirne il ruolo e a limitarne l'operatività. Considerato l'importante ruolo che riveste l'ufficio legislativo del Consiglio a supporto di tutti i consiglieri abbiamo rappresentato al presidente le nostre perplessità in merito al depotenziamento di questo ufficio e gli chiediamo di provvedere immediatamente alla sostituzione del personale mancante".

I gruppi concludono: "Nella giornata di ieri, martedì 2 aprile, abbiamo quindi trasmesso una lettera al presidente dell'assemblea, chiedendo anche di conoscere la modalità applicata rispetto a questo trasferimento e se sia stata utilizzata in passato e se sarà consentita in futuro per altri dipendenti del Consiglio che ne faranno richiesta. La risposta ricevuta in aula dal presidente Bertin ci lascia perplessi, perché ai presunti vizi di forma sulla trasmissione della lettera, le nostre domande restano senza risposta, soprattutto riguardo alle tempistiche di risoluzione del problema".



