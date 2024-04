Marquis, "valdostani spendono 5-6 milioni all'anno in più per energia"

"I valdostani, rispetto allo sconto 40% valido sino al 31 dicembre, spendono 500-600 mila euro al mese in più a condizioni attuali (5-6 milioni di euro in più all'anno); il giorno che invece i prezzi aumenteranno, probabilmente gli utenti riceveranno la lettera di disdetta da parte di Cva. Noi riteniamo che ci sia l'urgente necessità di adeguare i costi dell'energia elettrica, superando il costo fisso che fa pagare la materia energia il doppio di quello che si dovrebbe". Lo ha detto il consigliere Pierluigi Marquis (Forza Italia) presentando in aula un'interpellanza sull'offerta "Cva 7" a prezzo fisso.

"Chiediamo al Governo - ha aggiunto - che non sottovaluti questo dossier, che è di basilare importanza nel momento in cui i valdostani devono affrontare grosse spese per l'acquisto dell'energia elettrica, in una situazione invece in cui ci dovrebbe essere maggiore attenzione perché siamo grandi produttori di energia rinnovabile tramite una società pubblica: i valdostani dovrebbero quindi avere delle condizioni ben diverse da quelle che sono applicate oggi".

"Cva conferma che l'offerta in questione è a prezzo fisso per 7 anni - ha replicato il Presidente della Regione, Renzo Testolin - e che è stata pensata per tutelare la clientela valdostana dalla frenetica volatilità dei prezzi dell'energia elettrica, tipica del mercato, garantendone un prezzo stabile. La convenienza o meno di un'offerta a prezzo fisso può essere valutata solo nel lungo periodo; inoltre, questa offerta è stata definita in un periodo di incertezza riguardo al definitivo superamento del mercato tutelato per i clienti domestici e alla definizione delle condizioni economiche ad essi applicabili. Nel secondo semestre del 2023, infatti, si parlava ancora di proroga del servizio di maggior tutela e non si conoscevano i prezzi che sarebbero stati offerti dagli operatori di mercato che avrebbero partecipato alle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio a tutele graduali. Di conseguenza, al fine di sostenere i clienti valdostani ad orientarsi in un contesto estremamente complesso e confuso, Cva ha voluto offrire alla propria clientela un prezzo fisso e stabile per 7 anni, assumendosi l'impegno di adeguare il corrispettivo laddove le condizioni messe a disposizione dal mercato si fossero rivelate più vantaggiose".



