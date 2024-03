'Informati e formati', l'alfabetizzazione digitale ad Aosta

Dopo aver toccato già 12 comuni valdostani, arriva ad Aosta il progetto di alfabetizzazione digitale e comunicazione sociale 'Informati e formati', realizzato dal Corecom (Comitato regionale per le comunicazioni) Valle d'Aosta. L'iniziativa si articolerà con quattro appuntamenti a ingresso gratuito: lunedì 8 aprile (modulo 1- 'Alfabetizzazione digitale') e lunedì 15 aprile (modulo 2 - 'Comunicazione sociale e tutela dell'utenza') nello Spazio co-progettazione di via Croix Noire adiacente alla Biblioteca comunale del quartiere Dora, e martedì 9 aprile (modulo 1) e martedì 16 aprile (Modulo 2) nel Salone della biblioteca 'Ida Désandré' di viale Europa. Tutti gli incontri si terranno dalle ore 20,30 alle ore 22,30.

L'obiettivo dell'iniziativa è di consentire alla popolazione dei comuni valdostani, in particolare i cittadini più anziani o comunque meno abituati all'utilizzo delle nuove tecnologie nel rapporto con le Pa, la socializzazione e la capacità di reperire informazioni in rete, di acquisire competenze di base quanto all'uso di strumenti digitali. Le lezioni sono tenute da divulgatori nei settori dell'educazione ai media e della comunicazione digitale. "Il progetto ha caratteristiche innovative e soprattutto come obiettivo, partendo da un livello 'base' l'acquisizione, in un tempo relativamente breve, di maggiori competenze digitali promuovendo nel contempo un uso consapevole degli strumenti a disposizione della collettività", ha detto la presidente del Corecom Valle d'Aosta, Elena Boschini.

"Intendiamo sicuramente, in quanto capoluogo regionale, essere protagonisti di un percorso di transizione digitale fatta anche di scelte anticipatorie e innovative, ma sempre con un occhio di riguardo all'utenza più fragile che non può in alcun modo essere abbandonata", ha aggiunto il sindaco di Aosta, Gianni Nuti. I precedenti incontri nei 12 comuni valdostani "hanno avuto una media di 50-60 partecipanti", ha detto in conferenza stampa Francesco Felice Ciavattone, direttore del Corecom Vda.



