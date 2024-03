Fine vita, Pcp "soddisfazione per il parere del Cpel"

Le consigliere Erika Guichardaz e Chiara Minelli esprimono soddisfazione per il parere positivo rilasciato martedì 19 marzo scorso dall'assemblea del Consiglio permanente degli enti locali sulla proposta di legge in materia di procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito, depositata in Consiglio regionale dal gruppo Progetto civico progressista.

"Si tratta - dicono le consigliere - di una tematica importante e molto sentita anche da parte dei valdostani.

Concordiamo con la necessità evidenziata dai sindaci di richiedere un intervento normativo del legislatore nazionale.

Rileviamo però che è proprio l'assoluta chiusura del governo Meloni verso qualsiasi intervento volto a permettere ai cittadini di accedere alla procedura di suicidio assistito, che ha spinto l'associazione Luca Coscioni a promuovere una legge a livello regionale, proposta a tutti i Consigli, facendo leva sulla sentenza 242 del 2019 della Corte costituzionale".

"La legge regionale - proseguono - non legalizza nulla, non aggiunge nulla, ma regola solamente le condizioni già poste dalla Consulta, in modo da evitare che il malato debba adottare la via giudiziaria per veder garantito un diritto in tempi certi. Una tappa intermedia, quindi, rispetto al risultato più ampio di una norma nazionale che dovrà evitare la diversità di trattamento da regione a regione per i malati. Ora auspichiamo che la quinta Commissione consiliare dia avvio al più presto all'iter della legge, e non succeda come per altre leggi, depositate da quasi due anni e ferme in Commissione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA