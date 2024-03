Commissione Paritetica, arriva in aula nomina nuovo membro

La sostituzione di un componente di parte regionale della Commissione paritetica per l'attuazione dello Statuto speciale - composta da sei rappresentanti, di cui tre nominati dal Governo italiano e tre dal Consiglio regionale - è il tema al centro della prossima riunione del Consiglio valle, convocato per mercoledì 20 e giovedì 21 marzo. All'ordine del giorno composto ci sono 55 oggetti, di cui otto rinviati dalla precedente adunanza.

Per quanto riguarda l'attività ispettiva, sono state iscritte 13 interrogazioni di cui una del gruppo Forza Italia (futura destinazione dell'edificio "Arcate del Plot" ad Aosta), due del gruppo Lega Vda (valorizzazione dell'iscrizione che ricorda il luogo dove sorgeva la "Porta Chaffa" di Aosta, contributi a favore delle persone con disabilità gravissima o affette da sclerosi alterale amiotrofica), una del gruppo (informazioni sulla fase progettuale e autorizzativa del Centro polivalente Brocherel di Aosta), cinque del gruppo Progetto civico progressista (accordo tra la società Cva e la società cinese Jinko Solar per l'installazione di pannelli fotovoltaici; servizi di facilitazione digitale offerti dal Comune di Aosta e dalla Regione; taglio degli alberi del parco di palazzo Roncas; innevamento programmato nel comprensorio sciistico di Weissmatten; notizie sulla palestra comunale di Gaby) e quattro del gruppo Rassemblement Valdôtain (informazioni sul personale e gli organi di rappresentanza politica della società Inva; studi di fattibilità e progettazione per il prolungamento di via Paravera e per la realizzazione di un'uscita e un'entrata autostradale ad Aosta; soluzione delle criticità del tratto stradale tra Pré-Saint-Didier e La Thuile e interlocuzioni con Anas per le rotatorie sulla strada statale n. 26; rilievi fonometrici delle centrali tecnologiche G3 nell'area sud-ovest dell'ospedale Parini).

L'assemblea tratterà anche 25 interpellanze e dieci mozioni, di cui sei rinviate dalla precedente adunanza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA