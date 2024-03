Commissione paritetica, Pcp "no a logica di lottizzazione"

"Bisogna accantonare ogni logica di lottizzazione e designare una persona che abbia buona conoscenza delle materie che verranno discusse e possieda al contempo un'ampia e adeguata competenza". Lo scrive in una nota Progetto civico progressista in merito alla nomina di un rappresentante della Regione nella Commissione paritetica Stato-Regione, che elabora gli schemi di norma di attuazione dello Statuto.

"È una decisione rilevante - sottolineano le consigliere Erika Guichardaz e Chiara Minelli - perché numerosi e importanti sono i temi di cui la Commissione paritetica si deve occupare e che riguardano la scuola valdostana, il Conservatorio, i Vigili del fuoco e il Corpo forestale, la concessione per la rete di distribuzione dell'elettricità, le concessioni per le grandi derivazioni d'acqua. Temi tutti di estrema rilevanza, ma non c'è dubbio che oggi una particolare attenzione e priorità deve essere data alla norma di attuazione per le concessioni di derivazione d'acqua, che in gran parte scadranno nel 2029. Una questione su cui, attualmente, la Regione è priva di potestà normativa. Si tratta di un elemento fondante dell'Autonomia regionale".

Il gruppo Progetto Civico Progressista presenterà all'esame del Consiglio regionale una specifica iniziativa su questo punto.

"Quanto al rappresentante valdostano da designare - prosegue la nota - occorre evitare la ripetizione di discutibili nomine fatte negli anni scorsi che hanno reso debole la voce della Valle d'Aosta all'interno della Commissione". Secondo Pcp "sarebbe opportuno verificare con attenzione l'eventuale disponibilità delle persone che hanno avuto un ruolo attivo nel momento dell'istituzione della Compagnia valdostana delle acque (Cva), anche perché è ai principi ispiratori di tale operazione che occorre far riferimento: è necessario che Cva torni alla sua mission iniziale, da cui si sta improvvidamente allontanando, e per questo è importante il tipo di norma di attuazione che sarà varato".



