A' Nicolò Gottage la bourse d'études francophone

Aujourd'hui, la bourse d'études francophone a été remise par le Président Alberto Bertin, les Vice-Présidents Aurelio Marguerettaz et Paolo Sammaritani, les Conseillers secrétaires Corrado Jordan et Luca Distort ainsi que par le représentant de Fondazione Intercultura siège régional de la Vallée d'Aoste, Luca Bartoloni. La bourse pour la formation francophone, instituée par le Conseil de la Vallée avec la collaboration de Fondazione Intercultura, a été attribuée à Nicolò Gottage, 16 ans, élève de la classe troisième du lycée scientifique "Édouard Bérard" d'Aoste.La subvention, de la valeur de 6.000 euros, permettra à Nicolò de séjourner pendant une année au Québec, où il sera accueilli par une famille et où fréquentera la quatrième année du lycée pendant l'année scolaire 2024-2025; il participera aussi aux différentes activités extra-scolaires et pourra compter sur une assistance permanente de la part des correspondants locaux d'Intercultura. "Grâce à ce projet d'échange, Nicolò aura l'occasion de vivre une expérience de formation culturelle et humaine dans un pays francophone - dit le Président Alberto Bertin -. Pendant tout le mois de mars nous fêtons la francophonie: le Conseil de la Vallée est donc heureux de contribuer à la formation des jeunes par le biais de projets qui favorisent l'ouverture et les échanges". Nicolò est un jeune audacieux et sociable, qui aime aider les autres et se mettre en jeu; son rêve est de devenir médecin: "Du programme au Québec - précise-t-il -, je m'attends à améliorer mes compétences linguistiques et à découvrir de nouvelles cultures, mais surtout à vivre une expérience personnelle qui me permettra d'enrichir mon bagage culturel et humain".



