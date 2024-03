Collaborazioni tra Finaosta e Cdp, al via interlocuzioni

Sono in corso delle interlocuzioni informali per verificare le potenziali collaborazioni tra Finaosta e Cassa depositi e prestiti. Lo ha detto il presidente della regione, Renzo Testolin, rispondendo ad un'interrogazione del gruppo Rassemblement Valdôtain. "Finaosta si è già attivata - ha aggiunto - per analizzare lo strumento dei basket bond e sono in corso, da parte delle strutture tecniche, gli opportuni approfondimenti. Come Regione abbiamo attualmente in corso un'interlocuzione con Cdp in merito al possibile sviluppo di una collaborazione che dovrebbe concretizzarsi in una convenzione finalizzata ad uno studio da svolgersi a carico dell'Istituto e propedeutico a fornirci indicazioni in merito a diverse opzioni programmatorie e di finanziamento infrastrutturale principalmente nel campo della mobilità alpina".

"Sono contento di sentire parlare di interlocuzioni con Cdp - la replica di Stefano Aggravi (Rv) - e mi auguro che siano fattive e non solo fini a sé stesse. Il tema del basket bond è particolare: noi siamo convinti che si possa attivare così come lo hanno già fatto altre Regioni. Mi auguro che la tematica della mobilità alpina sia trattata a tutto tondo: ne conosciamo i costi e sarebbe opportuno creare sinergie e reti, aprendoci, per sfruttare al meglio le occasioni che si presentano".



