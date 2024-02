Ospedale, Pcp e Rv "la maggioranza prende in giro i valdostani"

"Uv, Fp-Pd, Av-Vda Unie, Pla e Sa continuano a prendere in giro i valdostani usando il termine 'nuovo' per parlare del vecchio Mauriziano, a cui si vuole aggiungere un edificio nuovo, demolire parti da poco realizzate, costruirne delle altre e mantenere il vecchio Beauregard". Così i gruppi consiliari Progetto civico progressista e Rassemblement valdôtain, dopo le precisazioni comunicate dai gruppi di maggioranza sull'ampliamento dell'ospedale Parini, a seguito di quanto avvenuto nel corso dell'ultimo Consiglio Valle.

L'emendamento proposto dall'assessore alla Sanità alla mozione sottoscritta dai gruppi di Lega Vda e Fi non è stato accolto dai proponenti mentre i gruppi Pcp e Rv "hanno preso atto della proposta dalle sole parole dell'assessore senza nemmeno aver avuto modo di esaminarla".

"A tal riguardo - sottolineano i consiglieri di Pcp e Rv - si rammenta alla maggioranza, nonché agli altri gruppi di minoranza, che in più di una occasione molte delle informazioni richieste nella già citata mozione sono state oggetto di nostre iniziative e specifiche richieste di delucidazioni, sia in Consiglio Valle sia nelle competenti Commissioni in materia di sanità e di finanze, e che la messa a disposizione delle progettazioni è già stata deliberata in quinta Commissione oltre 15 giorni fa".

"Si ricorda alla maggioranza - proseguono i gruppi Pcp e Rv - che la citata 'analisi costi/benefici', di cui si parla nel comunicato, e la relativa 'prima ipotesi' erano conseguenti ad un intervento fatto dalla maggioranza del governo Fosson che aveva provveduto a modificare la proposta formulata nella prima versione del disegno di legge n. 14 del 28 novembre 2018 (legge di stabilità regionale per il triennio 2019-2021), con l'eliminazione dello scenario di una nuova costruzione, progetto alternativo all'ampliamento dell'attuale Parini".

"Ribadiamo tutte le critiche e i dubbi sino ad oggi formulati circa la scelta di dar corso all'attuale progetto - concludono i gruppi Pcp e Rv - e con riferimento alle fasi 4 e 5 confermiamo la presentazione all'ordine del giorno del prossimo Consiglio di due iniziative che prendono corpo da quanto sentito nel corso della risposta dell'assessore Marzi alla mozione presentata da Lega e Fi".



