Av-Vda unie, provvedimenti approvati danno risposte ai cittadini

"Sono numerosi i provvedimenti legislativi approvati e che danno risposte concrete ed efficaci ai bisogni della nostra regione e dei suoi cittadini, cosi come sono altrettanto significativi gli atti di programmazione pluriennale in ambito sanitario, del mercato del lavoro, dell'utilizzo dei fondi comunitari". Lo scrive il gruppo Alliance valdôtaine - Vallée d'Aoste Unie nel rapporto di fine anno sull'attività del Consiglio Valle.

Si tratta di "strumenti che in modo strategico vogliono migliorare la qualità della vita nella nostra regione ed in particolare rilanciare la sanità valdostana per farla uscire quanto prima da questa fase emergenziale, affrontare le sfide della crisi demografica con un'attenzione al territorio e alle zone più marginali della nostra regione, e ancora governare al meglio l'evoluzione del mercato del lavoro".

Dal punto di vista politico il gruppo "è pienamente convinto dell'importanza di proseguire il cammino della ricomposizione dei movimenti e dei rispettivi gruppi nel Consiglio che si riconoscono negli ideali autonomisti regionali".



