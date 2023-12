Chatrian, "bilancio fatto su misura su esigenze dei valdostani"

"E' un bilancio di montagna che cerca di garantire la buona qualità della vita dei nostri concittadini dando alle famiglie, alle imprese e agli artigiani l'opportunità di costruire il loro futuro. Questo è un bilancio fatto su misura per rispondere alle esigenze dei valdostani che guarda all'oggi ma traguarda il domani. La nostra cultura federalista ispira la nostra visione e la nostra azione, affrontiamo con fiducia la sfida di costruire un sistema rinnovato per il nostro Paese. Questo bilancio darà l'opportunità ai valdostani di dare corso ai propri sogni". Lo ha detto il capogruppo di Alliance valdotaine-VdaUnie, Albert Chatrian, intervenendo in aula durante il dibattito sulle leggi di bilancio.

"Abbiamo introdotto novità importanti - ha aggiunto - che faranno la differenza, come gli interventi su mutui per la prima e seconda casa e il potenziamento dell'edilizia scolastica.

Quasi il 40% del bilancio è dedicato alle due missioni principali: salute e diritto allo studio. Abbiamo affrontato anche il tema della mobilità con una serie di novità che saranno sviluppate nelle future delibere applicative. La nostra attenzione all'emergenza è costante e, tra le altre cose, abbiamo avviato l'elisoccorso: realtà concreta, in itinere.

Abbiamo affrontato la questione dell'ampliamento dell'ospedale Parini e abbiamo dato certezze ai nostri enti locali in materia di politiche del lavoro attraverso il rinnovo contrattuale.

Rimane costante l'attenzione al turismo, autentica vocazione della nostra regione che sarà potenziato anche attraverso la garanzia di buoni servizi, sanità e infrastrutture. Questo è un bilancio fatto su misura per rispondere alle esigenze dei valdostani che guarda all'oggi ma traguarda il domani".



