Malacrinò, "bilancio condizionato da costo del lavoro"

"Se i bilanci 2020 e 2021 erano caratterizzati e condizionati pesantemente dalla situazione sanitaria legata al Covid, il 2022 dall'esplosione dei costi energetici, buona parte delle maggiori risorse stanziate in parte corrente nel previsionale 24/26 sono assorbite dall'aumento del costo del lavoro e dal dovuto e necessario adeguamento contrattuale. Ammontano infatti a circa 46 milioni le somme previste a bilancio per tale rinnovo nel corso del 2024, 51 nel 2025 e 58 nel 2026". Lo ha detto il consigliere Antonino Malacrinò (Fp-Pd), relatore di maggioranza delle leggi di bilancio in Consiglio Valle.

"Il confronto con i vari portatori di interesse, oltre che l'apprezzamento per le misure messe in campo in questi anni, ha evidenziato - ha aggiunto - anche puntuali critiche dovute anche alla situazione contingente che ha visto l'aumento dell'inflazione, l'aumentare dei costi dell'energia, delle materie prime, l'aumento del costo del denaro, le problematiche legate alle infrastrutture e trasporti, tutte questioni che si ripercuotono anche sul nostro bilancio".



