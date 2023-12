Bertin, 'accumulare conoscenza è utile a legiferare meglio'

"Come legislatori ci siamo posti una domanda puntuale: come possiamo adempiere meglio al nostro mandato? Una delle risposte che siamo dati è: accumulando conoscenza utile a legiferare meglio. Si tratta di un impegno non semplice che richiede competenze, risorse e tempo. Abbiamo però uno strumento a disposizione per produrre questa conoscenza: la valutazione". Così Alberto Bertin, presidente del Consiglio Valle e delegato al coordinamento per la valutazione delle politiche pubbliche della Conferenza dei presidenti.

Bertin è intervenuto ieri a Roma, nella sala monumentale della presidenza del Consiglio dei ministri, al seminario 'La valutazione delle politiche: l'utile dialogo tra assemblee e giunte', promosso nell'ambito del progetto Capire dalla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

La mattinata è stata l'occasione per continuare il dibattito sulle opportunità legate alla valutazione e stimolare una riflessione sulle modalità di collaborazione tra legislativi ed esecutivi in questo ambito.

"Ma perché valutare? Perché - ha spiegato Bertin - sapere come stanno andando o sono andate le cose aiuta a evitare, o correggere, lo scollamento tra policy fiction e policy fact che spesso accompagna la progettazione di una norma, così come l'attuazione delle politiche pubbliche che da queste discendono.

Le assemblee legislative possono giocare un fondamentale ruolo di impulso nel processo di valutazione".

Sono intervenuti anche Alessia Grillo, segretario generale della Conferenza delle regioni e delle province autonome, Paolo Pietrangelo, direttore generale della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, Thomas De Luca, presidente del Comitato per il controllo e la valutazione dell'assemblea legislativa dell'Umbria, Paolo Calvano, assessore della Regione Emilia-Romagna, e Marco Gabusi, assessore della Regione Piemonte e coordinatore della Commissione affari istituzionali e generali della Conferenza delle regioni e delle province autonome.





