Tram-treno tra Aosta e Courmayeur, il no della giunta regionale

La giunta regionale non intende dar seguito allo studio di prefattibilità per la realizzazione del collegamento 'tram-treno' tra Aosta e Courmayeur. Lo ha detto in Consiglio Valle l'assessore ai Trasporti, Luigi Bertschy, rispondendo a una interpellanza di Pierluigi Marquis (Forza Italia). Le stime sono un investimento per l'infrastruttura di 437 milioni di euro. Inoltre ogni anno i costi di manutenzione ammonterebbero a 9,8 milioni di euro e i ricavi a 3,3 milioni (disavanzo di 6,6 milioni annui).

"Non c'è una necessità da parte nostra di approvare lo studio - ha detto Bertschy - ma proprio la scelta sul piano regionale dei trasporti indicherà quali sono le nostre valutazioni: non c'è problema ad anticipare che i costi che sono stati risultati da questo studio - in termini di investimento, ma anche gestionali e di manutenzione - ci fanno dire che non è questa la strada da inseguire per il futuro. Bisogna essere abbastanza chiari".

Secondo Bertschy "tutte queste informazioni ci sono servite in questa fase, quasi definitiva, a fare delle valutazioni che porteremo nel piano regionale dei trasporti, per dire che riteniamo questa possibilità di investimenti sull'infrastruttura molto molto costosa e non al passo con le scelte che vogliamo fare".

L'assessore ai Trasporti ha inoltre comunicato, su richiesta di Marquis, che ad oggi per i due studi preliminari svolti l'amministrazione regionale ha impegnato circa 96mila euro.





