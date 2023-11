Parlement francophone jeunes, avis de concours pour participer

Dans le cadre de ses activités au sein de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, le Conseil de la Vallée lance un concours pour la participation de deux jeunes valdôtains - une fille et un garçon - aux travaux de la 10e session du Parlement francophone des jeunes de l'Apf, qui se tiendra à Montréal (Canada) du 4 au 9 juillet 2024.

Le Parlement francophone des jeunes (Pfj) a été créé par les chefs d'État et de gouvernement lors du Sommet de Moncton en 1999. Il est organisé par l'Apf au moment de ses Assemblées plénières et il réunit des jeunes de 18 à 25 ans originaires des différents pays représentés à l'Apf qui débattent et adoptent des textes sur les thèmes retenus pour chaque session. Ces textes sont ensuite remis aux chefs d'État et de Gouvernement lors des Sommets de la Francophonie.

Les participants à la sélection doivent être résidants en Vallée d'Aoste, être âgé de 18 ans au moins et de 25 ans au plus au 4 juillet 2024, être inscrit à un cursus scolaire, universitaire ou exerçant une activité professionnelle, appartenir à un mouvement de jeunesse, associatif ou de solidarité et ne pas avoir participé à une précédente édition du Pfj.

Pour prendre part à la sélection, les candidats sont appelés à rédiger un texte de quatre pages maximum (Times New Roman, caractère 12, interligne 2) portant sur un thème qui rentre dans les domaines de compétence des quatre Commissions permanentes de l'Apf. Les thèmes retenus pour cette édition sont les suivants: la lutte contre la précarité parmi la jeunesse (Commission des affaires économiques, sociales et environnementales); la promotion des usages officiels et populaires de la langue française au XXIe siècle (Commission des affaires parlementaires); l'encadrement de l'activité des influenceurs (Commission de l'éducation, de la communication et des affaires culturelles); favoriser l'engagement civique des jeunes dans la vie réelle plutôt que sur les réseaux sociaux (Commission politique).

Le dernier délai pour le dépôt des dossiers de candidatures, sous peine d'exclusion, a été fixé pour vendredi 12 janvier 2024, à 17h00. Les dossiers peuvent être déposés à l'Archive du Conseil de la Vallée - Place Deffeyes 1 - Aoste, ou envoyés par courriel ordinaire à l'adresse: archivio@consiglio.vda.it ou à l'adresse Pec du Conseil: consiglio.regione.vda@cert.legalmail.it Le formulaire de candidature et l'avis de concours sont disponibles dans le site Internet du Conseil www.consiglio.vda.it La sélection aura lieu au siège du Conseil régional le vendredi 19 janvier, à 14h30. Pour les candidats qui, pour des raisons valables, dûment certifiées au moment du dépôt du dossier de candidature, ne peuvent pas être présents à Aoste le 19 janvier, l'entretien pourra se dérouler sur la plateforme 'Zoom' le jour même. Pour tout renseignement ultérieur, s'adresser au secrétaire général du Conseil, Christine Perrin, téléphone 0165 526105, courriel: archivio@consiglio.vda.it.



