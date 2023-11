Minelli, "Giunta sconsiderata sulla funivia di Cime bianche"

"Nel nuovo Defr è stata inserita una affermazione che reputo sconsiderata: è indicato come obiettivo strategico l'avvio dell'iter autorizzatorio di fattibilità tecnico-economica per il collegamento intervallivo Cime Bianche.

E' un'affermazione che in sostanza vuole essere un via libera alla progettazione dell'impianto". Lo ha detto Chiara Minelli (Pcp) intervenendo in aula durante il dibattito sul Documento di economia e finanza regionali.

"La progettazione di un'opera come questa - ha aggiunto - però deve essere avviata solo se la fase preliminare degli studi sulla sostenibilità ambientale, economica e giuridica del progetto si è esaurita, e si è esaurita con una valutazione positiva. Ma noi non siamo in questa situazione".

Minelli ha poi ricordato che "negli anni scorsi la società Monterosa ha speso 400.000 euro per uno Studio propedeutico e preliminare alla valutazione di fattibilità del collegamento intervallivo Cime Bianche. Ma questo studio preliminare non è stato ancora oggetto di una valutazione né da parte delle Commissioni competenti, né da parte del Consiglio. Si può essere tendenzialmente favorevoli o contrari rispetto al progetto, ma non si possono saltare dei passaggi. Qui si fa un salto mortale, perché il Consiglio non si è ancora espresso sullo studio preliminare e si vuole passare alla progettazione di fattibilità tecnico economica".

