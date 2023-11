Baccega, "Defr non dà risposte concrete ai valdostani"

"Il documento non dà risposte concrete ai valdostani e contribuisce ad abbassare il percepito del pubblico. Lo stesso si può dire per la sanità". Lo ha detto in aula il consigliere Mauro Baccega (Forza Italia) durante la discussione sul Documento di economia e finanza regionali.

"Avremmo gradito leggere un maggior coinvolgimento tra soggetti pubblici e privati - ha aggiunto - perché è importante creare sinergie funzionali per garantire i servizi, ridurre i tempi delle liste di attesa, senza pesare sugli utenti. In campo sociale i dati della Ciga di Mestre certificano proprio in questi giorni che Aosta è la città del nord Italia con gli stipendi più bassi nel settore privato. D'altronde il settore pubblico continua ad affidare alle cooperative gare d'appalto capestro, ad esempio, nel settore delle pulizie, delle mense e dei servizi vari ed è quindi fisiologico che queste propongano contratti da fame. Ecco come si genera la povertà".



