Ristori per costi energia, proposta di legge di Forza Italia

"Interventi a sostegno delle famiglie residenti in Valle d'Aosta a ristoro dei costi per i consumi di energia elettrica" è il titolo del disegno di legge depositato dai consiglieri di Forza Italia Mauro Baccega e Pierluigi Marquis.

La legge "prevede la concessione, da parte della Regione, di contributi a titolo di rimborso degli oneri sostenuti dalle famiglie residenti in Valle d'Aosta a ristoro dei costi per i consumi di energia elettrica, in particolare della componente energia relativa alle bollette elettriche delle utenze domestiche prima casa, per gli anni 2023 e 2024". Tali interventi - si legge nel testo - "si rendono opportuni in considerazione della crisi energetica e dei rilevanti incrementi tariffari determinatisi nell'ultimo periodo, nonché delle conseguenti necessità di diversificazione, efficientamento e risparmio nell'utilizzo delle fonti energetiche".

Secondo Forza Italia "questa proposta è resa possibile dai significativi dividendi che derivano alla Regione, per il tramite di Finaosta, dalla produzione idroelettrica: si ritiene che, a fronte di queste robuste risorse (75 milioni di euro nel 2023), ci siano le condizioni necessarie all'operazione che dovrà trovare regolazione attraverso una delibera di attuazione della Giunta regionale".

L'impatto finanziario stimato su base biennale è quantificabile in 40 milioni di euro. Il costo massimo rimborsabile ammonta a euro 0,20 kwh rispetto al prezzo della materia energia prodotta da fonti rinnovabili e acquisita in regime di libero mercato, a favore dei residenti in Valle d'Aosta titolari di utenze domestiche destinate ad abitazione principale e ubicate nel territorio regionale.