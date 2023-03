Elezione Testolin, Forza Italia non parteciperà al voto

"Forza Italia non parteciperà al voto sul presidente della Regione e sulla Giunta. Ci auguriamo che arriviate a eleggere entrambi e che rassicuriate i valdostani che se la votazione non avrà esito positivo la riproporrete ma 'sempre per il bene dei valdostani'". Lo ha detto il consigliere Pierluigi Marquis (Forza Italia) intervenendo alla discussione in aula sulla nuova votazione del presidente della Regione e della Giunta.