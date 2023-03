Cretier, Valle d'Aosta ha bisogno di stabilità

"La Valle d'Aosta ha bisogno di stabilità, di utilizzare energie e competenze per affrontare le sfide del futuro, rispondendo ai problemi che si presentano, passo dopo passo. Come avvenuto anche in passato, non sempre le elezioni ottengono subito i risultati sperati ma queste situazioni servono per consolidare le scelte". Lo ha detto il capogruppo di Federalisti progressisti-Partito Democratico, Paolo Cretier, durante la discussione sull'elezione del presidente della Regione e della nuova Giunta.

"La situazione di venerdì scorso è una pagina nera - ha aggiunto - che rimarrà nella storia della nostra regione ma bisogna voltare pagina e andare avanti, consolidando la maggioranza in prospettiva futura senza divisioni e ambiguità. Siamo qui oggi per confermare la fiducia che abbiamo riposto nel progetto autonomista progressista e nel Presidente incaricato con l'obiettivo di riprendere il percorso politico amministrativo scritto insieme per arrivare al termine della Legislatura nel 2025. Un fatto sono i due voti mancanti nell'urna a cui bisogna rimediare e un fatto è riprendere il programma responsabilmente per rispondere anche all'antipolitica, a coloro che vogliono ridicolizzare quest'Aula per rispondere anche ai falsi moralisti, ai politici insoddisfatti che un tempo sedevano in questa Assise, ai leoni da tastiera che sono offensivi verso le persone. A questi noi preferiamo la buona politica".