Evolvendo, ok a maggioranza con guida centrodestra

"Noi valutiamo la possibilità anche di costituire una maggioranza tra forze autonomiste e il centrodestra, ma riteniamo che in tal caso la guida del Governo spetti al centrodestra. Inoltre riteniamo essenziale che nella Giunta sia presente un assessore di Fratelli d'Italia, tenendo conto dei rapporti con il Governo centrale". Lo sostiene Leonardo La Torre, portavoce di Evolvendo, associazione che in Consiglio Valle è rappresentata dal consigliere Claudio Restano, in merito alla crisi che si è aperta con le dimissioni del presidente della Regione.