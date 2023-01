FdI, disponibili solo a governo a guida centrodestra

"Nel caso di impossibilità di realizzare un nuovo governo con una presidenza di centrodestra auspichiamo coerentemente una volta di più, in presenza dell'apertura formale della crisi, che le forze politiche pro tempore presenti in consiglio regionale facenti parte del centrodestra promuovano una nuova legge elettorale maggioritaria da discutere e fare approvare al Consiglio regionale affinché si garantisca con senso di responsabilità la futura necessaria stabilità e consenta immediatamente dopo ai valdostani di tornare al voto sulla base di un programma condiviso, in un quadro di alleanza di centrodestra senza porte girevoli, evitando compromessi al ribasso con i nostri avversari". E' quanto dichiara Alberto Zucchi, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, a seguito delle dimissioni del presidente della Regione, Erik Lavevaz, ribadendo che "in innumerevoli riunioni durante le recenti elezioni politiche e anche dopo si è stabilito all'unanimità di tutte le forze politiche facenti parte del centrodestra in Valle d'Aosta che l'unica possibilità di poter fare parte di un governo regionale in questa legislatura sotto l'egida di una coalizione vincente in tutta Italia sarebbe stata la pregiudiziale ineludibile di una discontinuità con il governo precedente sostituito con uno a traenza centrodestra".