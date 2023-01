Lega e Forza Italia rilanciano, pronti al dialogo

"Consci della necessità di fornire una risposta urgente ai tanti dossier rimasti aperti, considerato il fallimento dell'esperienza di un governo che guardava a sinistra certificato oggi con le dimissioni del Presidente della Regione, Erik Lavevaz" i gruppi di Lega Vda e Forza Italia "si rendono sin d'ora promotori di un dialogo con tutte quelle forze politiche che intendono affrontare i problemi della nostra comunità. Dialogo che vuole essere costruttivo e libero da pregiudizi e da qualsivoglia forma di personalismo".

E' quanto si legge in una nota delle forze di opposizione di centrodestra secondo cui le dimissioni di Lavevaz "formalizzano, di fatto, una crisi politica che perdura ormai da troppo tempo e che da oggi costringerà l'Amministrazione della nostra Regione alla sola gestione degli affari correnti". "Tutto questo in un momento in cui la crisi energetica e sociale - aggiungono - e le difficoltà nell'attuazione delle progettualità legate al Pnrr, nonché la perdurante stasi di alcuni dossier strategici per la Valle d'Aosta, avrebbero richiesto invece una pronta e decisa presa in carico, a partire dal futuro dei nostri Tunnel e dal rinnovo delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico per arrivare alle riforme degli enti locali e della legge elettorale, alla nuova Pac 2023-2027 e alla riorganizzazione del sistema sanitario nel suo complesso".