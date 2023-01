Dimissioni Lavevaz, tema arriva in aula

Nonostante non sia inserito tra i punti all'ordine del giorno il tema delle "dimissioni" annunciate dal Presidente della Regione, Erik Lavevaz, sarà al centro della prossima riunione del Consiglio Valle, in programma mercoledì 25 e giovedì 26 gennaio. L'argomento, probabilmente, verrà trattato nell'ambito delle comunicazioni dello stesso Lavevaz.

L'Aula sarà anche chiamata ad approvare la proposta di complemento regionale per lo sviluppo rurale del piano strategico della Pac 2023-2027 della Regione rinviata dal Consiglio dell'11 e del 12 gennaio. Per quanto riguarda l'attività ispettiva, sono state depositate 14 interrogazioni e 32 interpellanze (di cui sei rinviate dallo scorso Consiglio).

Il Consiglio discuterà anche sette mozioni, di cui quattro rinviate dal Consiglio precedente, e saranno trattate tre risoluzioni, tra cui quella presentata dai gruppi di maggioranza e da Forza Italia, Lega VdA, Pour l'Autonomie per l'istituzione di una sottocommissione in seno alla prima Commissione consiliare con il fine di elaborare una proposta di riforma in materia elettorale entro il 2023.