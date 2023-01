Saison culturelle: Guichardaz, Regione resta organizzatrice

"La Regione resta l'organizzatrice della Saison culturelle". Lo ha detto in aula l'assessore regionale ai beni culturali, Jean-Pierre Guichardaz, rispondendo a due interrogazioni a risposta immediata di Forza Italia e Progetto civico progressista sul futuro della rassegna culturale, giunta alla 38/a edizione.

"L'obiettivo - ha spiegato - è fare un appalto pubblico per la gestione dei servizi culturali e tecnici del teatro Splendor, oltre che del bar. Le motivazioni sono complesse, a partire dalla carenza di personale regionale, e sono disponibile a illustrarle in commissione. La Saison finora è stata organizzata dall'assessorato acquistando servizi da privati, ora si vorrebbe acquisire tutto da un solo soggetto. Pertanto non si concede l'organizzazione della rassegna ma si pensa ad un nuovo modello che porti allo stesso risultato ma non operando con personale interno".

"E' una risposta che non ci convince - ha replicato Pierluigi Marquis (Forza Italia) - perché la forma mista è ancora più difficile da gestire. Se lei fosse assessore alla sanità allora esternalizzerebbe tutto l'ospedale". Erika Guichardaz (Pcp) ha accolto con favore il confronto in commissione sul tema.